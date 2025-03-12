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Jose Mourinho'dan Rangers maçına sürpriz kadro: Yıldız oyuncuya ilk 11'de başlayacağını söyledi

Jose Mourinho'dan Rangers maçına sürpriz kadro: Yıldız oyuncuya ilk 11'de başlayacağını söyledi

Haber Merkezi
21:2812/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Rangers maçı muhtemel 11'i merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i nasıl olacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 kaybetmişti.

Sarı lacivertliler, bu maçın rövanşında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek ve tur için şans arayacak.


Fenerbahçe'nin Rangers maçı muhtemel 11'i merak konusu oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, birçok oyuncuyla özel toplantı yaptı.

Talisca ile de bir görüşme yapan Mourinho, yıldız oyuncuya ilk 11'de görev vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

#Fenerbahçe
#Rangers
#Mourinho

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