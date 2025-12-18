Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni 8 numarasını eski kaptanı bitiriyor! "Mutlaka gitmelisin" dedi, Ajax kapıyı 25 milyon eurodan açtı

14:5718/12/2025, четверг
G: 18/12/2025, четверг
Ara transfer döneminde orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, "8 numara" operasyonu boyut değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin eski efsanesi Dusan Tadic, Ajax'ın 23 yaşındaki parlayan yeteneğini ikna etmek için bizzat devreye girdi.

Fenerbahçe, Ocak ayı ara transfer döneminde orta saha bölgesine "8 numara" takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi, Ajax'ın 23 yaşındaki Hollandalı yıldızı Kenneth Taylor oldu.



Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, transfer sürecinde önemli bir rol oynayan isim ise Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic.



Ajax'ın eski efsanesi olan Tadic'in, genç oyuncuya "Mutlaka Fenerbahçe'ye gitmelisin" diyerek olumlu referans verdiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.



Ajax, Taylor için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe yönetimi bu operasyon için yaklaşık 20 milyon euro bütçe ayırdı.



İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği, Taylor'ın ise Fenerbahçe'nin projesine sıcak baktığı ve ayrılık talebini Ajax yönetimine ilettiği ifade ediliyor.



Fenerbahçe'nin orta saha listesindeki diğer adaylar Joey Veerman (PSV) ve Quinten Timber (Feyenoord) için ise kulüplerin yüksek talepleri nedeniyle zorluk yaşanıyor. Bu gelişmeler, ibreyi tamamen Kenneth Taylor'a çevirdi.



#Fenerbahçe
#Tadic
#Ajax
