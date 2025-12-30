Fenerbahçe'nin yıldız golcüyü istemesine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi: Transferde Icardi detayı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Hatta İtalyan basını bu durumu manşetlerine taşıdı.

1 /8 Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

2 /8 Sarı lacivertli takımda ibre Christopher Nkunku'ya döndü.

3 /8 Fenerbahçe Nkunku için Milan ile masaya oturdu.

4 /8 La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Nkunku'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif golcü listesini oluşturdu.

5 /8 Listenin başında ise Galatasaray forması giyen Mauro Icardi yer alıyor.

6 /8 Fenerbahçe'nin olası Nkunku transferinde, Milan'ın Icardi'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

7 /8 Bu haberler sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.