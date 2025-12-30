Fenerbahçe'nin yıldız golcüyü istemesine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi: Transferde Icardi detayı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Hatta İtalyan basını bu durumu manşetlerine taşıdı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sarı lacivertli takımda ibre Christopher Nkunku'ya döndü.
Fenerbahçe Nkunku için Milan ile masaya oturdu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Nkunku'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif golcü listesini oluşturdu.
Listenin başında ise Galatasaray forması giyen Mauro Icardi yer alıyor.
Fenerbahçe'nin olası Nkunku transferinde, Milan'ın Icardi'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
Bu haberler sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar ne olursa olsun Icardi'nin ayrılmasını istemiyor.