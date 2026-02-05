Fenerbahçe’ye forvet müjdesi: Yıldız oyuncu takımında kadro dışı bırakıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’ye müjdeli bir haber geldi. Adı sarı lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu, takımının maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda rota forvet transferine çevrildi.
Bu arada Fenerbahçe’ye forvet konusunda müjdeli bir haber geldi.
Adı Fenerbahçe ile anılan Darwin Nunez, Al Hilal’in oynayacağı maça yabancı sınırından dolayı yazılmadı ve kadroda çıkarıldı.
Bu durumun Nunez’in hoşuna gitmediği ve Benzema’nın da gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediği Suudi Arabistan basınında yer aldı.