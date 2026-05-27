Fenerbahçe’ye kötü haber! Alexander Sörloth’a öyle bir teklif geldi ki… Onu transfer etmek artık çok zor

18:2927/05/2026, mercredi
Türkiye'de ve Avrupa'da adı sıkça dev kulüplerle anılan deneyimli santrfor Sörloth için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İngiliz temsilcisi iddiaya göre 30 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth için 40 milyon Euro'luk resmi teklifini sundu. İşte detaylar.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'ın, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sorloth için harekete geçtiği iddia edildi.


İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, 30 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'e 40 milyon avroluk resmi teklif sundu.

Haberde, teknik direktör David Moyes'un hücum hattına tecrübeli bir santrfor istediği ve Sorloth'u listenin üst sıralarında tuttuğu öne sürüldü.


Geçen sezon İspanyol ekibinde çoğunlukla sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 53 maçta 20 gol atan Norveçli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Atletico Madrid yönetiminin ise maaş bütçesini rahatlatmak ve yeni transferler için kaynak oluşturmak adına bu satışa olumlu yaklaştığı belirtildi.


Haberde, geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe ile de transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edilen Sorloth'un, kariyerine yeniden Premier League'de devam etme ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.


Öte yandan İtalya'dan AC Milan'ın da deneyimli golcüyü takip ettiği ancak Everton'ın ekonomik açıdan rakiplerinin önüne geçtiği kaydedildi. İngiliz kulübünün transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği vurgulandı.

