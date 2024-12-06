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Fenerbahçe’ye kötü haber: Serie A devi Medina’yı istiyor

Fenerbahçe’ye kötü haber: Serie A devi Medina’yı istiyor

14:206/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz sezonunda transfer etmeye çalıştığı Cristian Medina’ya İtalya Serie A devi talip oldu. Boca Juniors ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyordu. İtalyan basını yıldız futbolcunun yeni talibini duyurdu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer dönemi ve önümüzdeki devre arasında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Soyxeneize'nin haberine göre; İtalya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Inter, Cristian Medina'nın transferiyle ciddi bir şekilde ilgileniyor.


Siyah-mavililer, orta sahasını genç ve potansiyelli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve Arjantinli oyuncu, aradıkları profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Medina'nın Inter'e transferi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yapabileceği aktarılırken, İtalyan futbolunun rekabetçi seviyesiyle ve genç yeteneklerin kendilerini kanıtlamaları için harika bir platfor olduğu öne sürüldü.

Ayrıca köklü bir tarihe ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olan Inter, genç yıldız için büyük bir teşvik olabilir.


2023/24 sezonunda Boca Juniors ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


#Cristian Medina
#Fenerbahçe
#Serie A

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