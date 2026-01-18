Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye müjdeyi Rıdvan Dilmen verdi! Cezası kaldırıldı

15:5318/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçı öncesi sarı-lacivertlilere müjdeyi verdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili iyi haberi verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Yıldız ismin 1 maçlık cezası kaldırıldı.


Rıdvan Dilmen, Brann maçında forma giyemeyen Jhon Duran'ın cezasıyla ilgili Fenerbahçe yönetiminin yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldığını belirtti.

Böylece Jhon Duran, Fenerbahçe'nin perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçında sahada olacak. Müsabaka 20:45'te başlayacak.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Rdıvan Dilmen
