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Spor

Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da: İşte sözleşme detayları

21:38 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 21:49 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada milli oyuncu için ödenen bonservis bedelini duyurdu. İşte sözleşme detayları...

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Fenerbahçe, milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerden yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

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"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir."

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"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir."

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"Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
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