Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona, Olympiakos’u farklı geçti: 6-1 (Maç özeti)

Barcelona, Olympiakos’u farklı geçti: 6-1 (Maç özeti)

21:5321/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. hafta maçında, İspanya'nın Barselona kentinde oynanan karşılaşmada Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 6-1'lik farklı skoru ile sonuçlandı. İşte 'VAR' kararlarının damga vurduğu karşılaşmanın geniş özeti ve maçtan notlar...

Devler Ligi'nin üçüncü hafta açılış karşılaşmasında Barcelona, Olympiakos karşısında 6-1'lik skor ile rahat bir galibiyet elde etti. İspanyollar bu sonuç ile Lig'de puanını 6'ya yükseltti.


Fermin Lopez'den Hat-Trick

Barcelona'nın golleri, hat-trick yapan Fermin Lopez, Lamine Yamal (1) ve Marcus Rashford'tan (2) geldi. 


Olympiakos'un tek golünü penaltı vuruşundan Eyüb el-Kabi kaydederken, Santiago Hezze 57. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuç ile Barcelona, Devler Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltirken, Olympiacos ise tek puanda kaldı. 


Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, Club Brugge'a konuk olacak. Olympiakos ise PSV'yi ağırlayacak.

VAR KARARI DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 50. dakikasında Olympiakos'un soldan geliştirdiği atakta Ortega'nın ortasında Podence topu kontrol etti ve ceza sahasına gönderdi. El Kaabi'nin kafa vuruşu ağlarla buluşsa da, yardımcı hakem ve VAR ekibi pozisyonu incelemeye aldı.


Maçın hakemi Urs Schnyder, 51. dakikada monitöre giderek pozisyonu izledi. VAR incelemesinin ardından Podence'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ancak pozisyonun hemen öncesinde topun Barcelona savunmacısı Garcia'nın eline çarptığı tespit edilince, hakem penaltı noktasını gösterdi.


Olympiakos'ta topun başına geçen El Kaabi, 53. dakikada sol ayağının üstüyle sağ köşeye sert bir plase vuruş yaparak direğe çarpan topu ağlara gönderdi.

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE

#barcelona
#olympiakos
#uefa şampiyonlar ligi
#futbol
#maç özet
#Barcelona-Olympiakos
#Maç özeti izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu