UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. hafta maçında, İspanya'nın Barselona kentinde oynanan karşılaşmada Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 6-1'lik farklı skoru ile sonuçlandı. İşte 'VAR' kararlarının damga vurduğu karşılaşmanın geniş özeti ve maçtan notlar...
Devler Ligi'nin üçüncü hafta açılış karşılaşmasında Barcelona, Olympiakos karşısında 6-1'lik skor ile rahat bir galibiyet elde etti. İspanyollar bu sonuç ile Lig'de puanını 6'ya yükseltti.
Fermin Lopez'den Hat-Trick
Barcelona'nın golleri, hat-trick yapan Fermin Lopez, Lamine Yamal (1) ve Marcus Rashford'tan (2) geldi.
Olympiakos'un tek golünü penaltı vuruşundan Eyüb el-Kabi kaydederken, Santiago Hezze 57. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuç ile Barcelona, Devler Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltirken, Olympiacos ise tek puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, Club Brugge'a konuk olacak. Olympiakos ise PSV'yi ağırlayacak.
VAR KARARI DAMGA VURDU
Karşılaşmanın 50. dakikasında Olympiakos'un soldan geliştirdiği atakta Ortega'nın ortasında Podence topu kontrol etti ve ceza sahasına gönderdi. El Kaabi'nin kafa vuruşu ağlarla buluşsa da, yardımcı hakem ve VAR ekibi pozisyonu incelemeye aldı.
Maçın hakemi Urs Schnyder, 51. dakikada monitöre giderek pozisyonu izledi. VAR incelemesinin ardından Podence'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ancak pozisyonun hemen öncesinde topun Barcelona savunmacısı Garcia'nın eline çarptığı tespit edilince, hakem penaltı noktasını gösterdi.
Olympiakos'ta topun başına geçen El Kaabi, 53. dakikada sol ayağının üstüyle sağ köşeye sert bir plase vuruş yaparak direğe çarpan topu ağlara gönderdi.