Fluminense - Chelsea Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ve Chelsea bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fluminense - Chelsea maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Fluminense - Chelsea mücadelesiyle başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TSİ 22:00'de yapılacak.
Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını ülkesinden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.
D Grubu'u Flamengo'nun ardından 2. sırada tamamlayan Chelsea, son 16 turunda Benfica'yı yarı finalde ise Palmeiras'ı mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırmıştı.
F Grubu'nu Borussia Dortmund'un arkasında 2. olarak noktalayan Fluminense ise son 16 turunda Inter'i yarı finalde ise Al Hilal'i geçerek turnuvada yarı final oynamaya hak kazandı.
Ayrıca turnuvada yenilgi yaşamayan 2 takım bulunuyor. Fluminense, Real Madrid ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam ediyor.
Chelsea, tarihinde 3. kez Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterecek.
İlk olarak 2012-13 sezonunda adını yarı finale yazdıran Chelsea, Meksika ekibi Monterrey'i geçerek finale kalmış ancak Brezilya temsilcisi Corinthians'a mağlup olmuştu.
2021-22 sezonunda bir kez daha yarı final heyecanı yaşayan Chelsea, Al Hilal'i saf dışı bırakarak finale kalmış ve bir başka Brezilya takımı Palmeiras'ı yenerek kupaya uzanmıştı.
Fluminense ise 2023-24 sezonunda oynadığı yarı final karşılaşmasında El Ahly'i mağlup ederek final oynama başarısı da göstermiş fakat Manchester City'ye mağlup olmuş ve turnuvayı 2. sırada bitirmişti.
FLUMİNENSE - CHELSEA MAÇINDA EKSİK VAR MI?
Fluminense'de sarı kart cezaları bulunan Freytes ve Martinelli'nin yanı sıra Otavio ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Chelsea'de de Delap ve Colwill, sarı kart cezaları nedeniyle bu müsabakada mücadele edemeyecek. Lavia, James ve Badiashile'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.
FLUMİNENSE - CHELSEA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Fluminense: Fabio, Ignacio, Silva, Rene, Xavier, Hercules, Bernal, Gustavo, Fuentes, Arias, Cano
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Nkunku, Pedro