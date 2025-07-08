Fluminense - Chelsea Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

FLUMİNENSE - CHELSEA MAÇINDA EKSİK VAR MI?

Fluminense'de sarı kart cezaları bulunan Freytes ve Martinelli'nin yanı sıra Otavio ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Chelsea'de de Delap ve Colwill, sarı kart cezaları nedeniyle bu müsabakada mücadele edemeyecek. Lavia, James ve Badiashile'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.



