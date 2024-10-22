Fred'den Jose Mourinho itirafı: ‘Avrupa şampiyonluğu için…’

Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası Fred, Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Mourinho’nun ve futbolcuların hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe forması giyen Fred, UEFA TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da önemli ifadeler kullandı.
Mourinho'ya minnettar olduğunun altını çizen Fred, "Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok; herkes onları ve kazandığı şampiyonlukları biliyor.
Harika bir menajer ve ona çok minnettarım." dedi.
Manchester United'a transferinde yaşananları anlatan başarılı orta saha, "Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi.
Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim." sözlerini sarf etti.
Türkiye'de tekrardan yollarının kesiştiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım.
O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan." ifadelerini kullandı.