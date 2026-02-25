Futbol tarihinin en büyük transfer operasyonu suya düştü: Neden satmadıkları belli oldu

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fransız devi PSG'nin 17 yaşındaki Lamine Yamal için yaptığı çılgın teklifi ilk kez itiraf etti.
La Liga’da fırtınalar estiren ve Messi sonrası dönemin en büyük umudu olarak görülen Lamine Yamal için ortaya çıkan transfer gerçeği, spor gündemine bomba gibi düştü.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan devinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen, PSG’den gelen 250 milyon Euro’luk teklifi neden reddettiklerini ilk kez bu kadar net bir dille paylaştı.
Henüz 17 yaşındayken Yamal için bu bedeli ödemeye hazır olan Fransız devine "hayır" dediklerini belirten Laporta, o dönemde bu kararı verdikleri için birçok kişinin kendilerini "delilikle" suçladığını ancak bugün gelinen noktanın haklılıklarını kanıtladığını vurguladı.
Genç yıldızın kariyeri boyunca Barcelona forması giymek istediğine dair net söylemleri, yönetimin elini güçlendirirken; kulüp de bu sadakati 2031 yılına kadar sürecek dev bir sözleşmeyle zırh altına aldı.
Çıktığı 33 resmi maçta 15 gol atıp 14 asist yaparak toplamda 29 gollük bir skor katkısı üreten Yamal, modern futbolun en efektif hücum silahlarından birine dönüştü.
Yaşına rağmen oyun olgunluğu ve maç kazandırma kapasitesiyle elit seviyeye çıkan 19 yaşındaki yıldız, La Masia ekolünün son yıllardaki en parlak ürünü olduğunu her maçta kanıtlıyor.