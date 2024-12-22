Futbolcular kavga ederken Mourinho bakın ne yapmış

Süper Lig'de cuma günü oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında saha içinde başlayan ve koridora taşınan kavgayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Mücadelenin ilk yarısının sonunda iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Tünelde devam eden gerginlikle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun o sırada koridorda yaşananları telefonuyla kaydettiği bildirildi.
Ekol TV'de Sergen Yalçın ile birlikte program yapan Candaş Tolga Işık, "Futbolcular devre arasında koridorda birbirlerine girmiş. Bu sırada Jose Mourinho olanları videoya çekmiş. Ben inanamadım, o koridorda bulunan birkaç kişiden teyit ettim, hepsi 'Evet telefonla çekiyordu" dedi" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın bunun üzerine, "Belki federasyona gönderecektir" karşılığını verdi.
Işık, "Bence anı topluyor Mourinho. 'Türkiye anılarım' diye bir belgesel yapacak muhtemelen. Fakat o sırada Fenerbahçe puan kaybediyor" diye konuştu.
Jose Mourinho, maç sonu devre arasında yaşananlarla ilgili, "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Ama polisler iyiydi, sakinlerdi ve işlerini iyi bir şekilde yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.