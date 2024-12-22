Futbolcular kavga ederken Mourinho bakın ne yapmış

Ekol TV'de Sergen Yalçın ile birlikte program yapan Candaş Tolga Işık, "Futbolcular devre arasında koridorda birbirlerine girmiş. Bu sırada Jose Mourinho olanları videoya çekmiş. Ben inanamadım, o koridorda bulunan birkaç kişiden teyit ettim, hepsi 'Evet telefonla çekiyordu" dedi" ifadelerini kullandı.









Sergen Yalçın bunun üzerine, "Belki federasyona gönderecektir" karşılığını verdi.





Işık, "Bence anı topluyor Mourinho. 'Türkiye anılarım' diye bir belgesel yapacak muhtemelen. Fakat o sırada Fenerbahçe puan kaybediyor" diye konuştu.



