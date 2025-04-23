Galatasaray adım adım hedefe gidiyor: 25. şampiyonluk, 5. yıldız

23 Nisan etkinliğine değinen Yelkencioğlu, "23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok önemli bir gün. Bu önemli günde bütün üyelerimiz, onların çocukları ve torunlarıyla Florya'daki son etkinliğimizi yapmak istedik. Her ikisi de önemli, Florya'da son etkinliği yapmak da 23 Nisan'da. Galatasaray ailesi olarak burada bulunmak da çok önemli. İkisini birlikte yaşıyoruz. Galatasaray, çok büyük ve güzel bir aile. Gün geçtikçe daha çok genç taraftar ediniyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Kemerburgaz'daki tesislerimize taşındık. İnşallah bundan sonraki kutlamaları da yeni yerimizde yaparız." diye konuştu.



