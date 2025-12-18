Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Başakşehir’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bu maçta oynayamayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak. Galatasaray - Başakşehir ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Başakşehir FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.



GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.



GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.



Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bu maçta oynayamayacak.



Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.



BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK

RAMS Başakşehir'de 21 Aralık'ta başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.



GALATASARAY, GEÇEN SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

Galatasaray, son Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla RAMS Başakşehir'in karşısına çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Trabzonspor'u finalde 3-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, söz konusu maçla Türkiye Kupası'ndaki 5 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi.



Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 19 kez şampiyonluk yaşadı.



LEROY SANE, SON MAÇLARDA PARLIYOR

Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, oynadığı son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor.





Sarı-kırmızılılarda son 4 karşılaşmasında 3 gol kaydeden Sane, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol kaydetti.



ALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında son olarak Ajax'ı 3-0 yendikleri maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.



Galatasaray, söz konusu 7 maçta üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



BAŞAKŞEHİR, GRUP AŞAMASINA NASIL GELDİ?

Başakşehir, geçen sezon Trendyol Süper Ligi 5. sırada bitirerek Avrupa kupaları bileti alması dolayısıyla kupaya grup aşamasında dahil oldu.



Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran turuncu-lacivertli takım, Galatasaray karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak kupaya iyi başlamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



GEÇEN SEZON DA KARŞıLAŞTILAR

Başakşehir ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda geçen sezon da karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan grup maçı, 2-2 berabere sonuçlandı.

