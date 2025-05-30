Galatasaray - Başakşehir Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile Yunus Akgün ve milli takımda bulunan Morata ve Torreira bu karşılaşmada forma giymeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Hamza Güreler bu maçta olmayacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalı var mı? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /12 Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i konuk edecek.



2 /12 Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.



3 /12 Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.



4 /12 Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 10 karşılaşmayı da kazandı.



5 /12 Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.



6 /12 Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. "Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.



7 /12 Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 17 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 17 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 17 iç saha maçında 44 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

8 /12 Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkacak. İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, Galatasaray'daki son maçını oynayacak.



9 /12 Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.



10 /12 Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla sezonu gol kralı olarak tamamlamak için sahaya çıkacak. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de de 29 maça çıkan Nijeryalı santrfor, attığı 25 golle gol krallığında en üst sırada yer alıyor. Gol krallığı yarışında Osimhen'i 21 golle Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

11 /12 GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK? Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile Yunus Akgün ve milli takımda bulunan Morata ve Torreira bu karşılaşmada forma giymeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Hamza Güreler bu maçta olmayacak.

