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Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor: İmza an meselesi

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor: İmza an meselesi

Haber Merkezi
10:0222/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturuyor.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılıların, 34 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bundan sonraki sürecin Manchester City ile Galatasaray yönetimleri arasında ilerlemesi bekleniyor.

Diğer taraftan yıldız futbolcunun bonservisini İngiliz kulübünden bedelsiz olarak alma konusunda da bazı görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

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