UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde Bodo/Glimt’i konuk edecek. Karşılaşma 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Avrupa kupalarında Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Liverpool maçından 3 puan alan sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Norveç temsilcilerini ağırladığı dört karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /12 Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Maç yarın akşam saat 19.45’te başlayacak.



2 /12 Avrupa kupalarında Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, bugüne kadar bir Norveç temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek eşleşmesini 1998/99 gruplarında oynadı (3-0 & 0-3 vs Rosenborg).



3 /12 Bir Norveç takımıyla son eşleşmesini 2023/24 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayan ve Molde'yi iki karşılaşmada da mağlup eden Galatasaray (3-2 & 2-1), Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Norveç temsilcilerini ağırladığı dört karşılaşmanın sadece birini kazanabildi (1B 2M).

4 /12 Avrupa kupalarında (ön elemeler hariç) Türk takımlarına rakip olduğu yedi maçın ilk dördünü kazanamayan Bodo/Glimt (1B 3M), son üç karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti.



5 /12 Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, üst üste 2+ galibiyet aldığı son dönemi Aralık 2012'de yaşadı (3G).



6 /12 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı da 2-2 sona eren Bodo/Glimt, turnuvanın başladığı 1992/93'ten bu yana ilk üç karşılaşmasından eşitlikle ayrılan ikinci takım olabilir (Villarreal; 2005/06).



7 /12 Liverpool'u mağlup ettiği maçta topa %33.4 oranında sahip olan Galatasaray, bu sezon turnuvada kazandığı bir karşılaşmada topla en az oynayan ekip oldu.



8 /12 Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçta da ağları havalandıran Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla en uzun iki seriden birinin biri konumunda (Burak Yılmaz; Ekim 2012-Mart 2013).

9 /12 Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Tottenham karşısında iki asist yapan Hakon Evjen, John Carew'den (Ekim 2002 ve Basel) bu yana bir karşılaşmada iki gol pası veren ilk Norveçli oldu.



10 /12 Liverpool ile oynanan maçta ikinci bölgede 12 sahipsiz top kazanan Galatasaray orta sahası Lucas Torreira, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.



11 /12 Bodo/Glimt forması giyen Odin Bjortuft, Tottenham maçında rakip hücum hattını kıran 16 pas verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Sven Botman (17 vs Union Saint-Gilloise).

