UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde Bodo/Glimt’i konuk edecek. Karşılaşma 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Avrupa kupalarında Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Liverpool maçından 3 puan alan sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Norveç temsilcilerini ağırladığı dört karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Maç yarın akşam saat 19.45’te başlayacak.
Avrupa kupalarında Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, bugüne kadar bir Norveç temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek eşleşmesini 1998/99 gruplarında oynadı (3-0 & 0-3 vs Rosenborg).
Bir Norveç takımıyla son eşleşmesini 2023/24 Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayan ve Molde'yi iki karşılaşmada da mağlup eden Galatasaray (3-2 & 2-1), Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Norveç temsilcilerini ağırladığı dört karşılaşmanın sadece birini kazanabildi (1B 2M).
Avrupa kupalarında (ön elemeler hariç) Türk takımlarına rakip olduğu yedi maçın ilk dördünü kazanamayan Bodo/Glimt (1B 3M), son üç karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, üst üste 2+ galibiyet aldığı son dönemi Aralık 2012'de yaşadı (3G).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı da 2-2 sona eren Bodo/Glimt, turnuvanın başladığı 1992/93'ten bu yana ilk üç karşılaşmasından eşitlikle ayrılan ikinci takım olabilir (Villarreal; 2005/06).
Liverpool'u mağlup ettiği maçta topa %33.4 oranında sahip olan Galatasaray, bu sezon turnuvada kazandığı bir karşılaşmada topla en az oynayan ekip oldu.
Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçta da ağları havalandıran Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla en uzun iki seriden birinin biri konumunda (Burak Yılmaz; Ekim 2012-Mart 2013).
Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Tottenham karşısında iki asist yapan Hakon Evjen, John Carew'den (Ekim 2002 ve Basel) bu yana bir karşılaşmada iki gol pası veren ilk Norveçli oldu.
Liverpool ile oynanan maçta ikinci bölgede 12 sahipsiz top kazanan Galatasaray orta sahası Lucas Torreira, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
Bodo/Glimt forması giyen Odin Bjortuft, Tottenham maçında rakip hücum hattını kıran 16 pas verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Sven Botman (17 vs Union Saint-Gilloise).
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.