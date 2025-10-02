Yeni Şafak
Galatasaray efsanesinden flaş itiraf: ‘Alisson’a söylemiştim’

09:052/10/2025, Perşembe
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında RAMS Park’ta Liverpool’u 1-0 devirmesi dünya futbolunda ses getirdi. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi ve Liverpool’da 2011-2015 arası kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel, maça dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın efsane kalecisi ve son olarak Liverpool'da 4 yıl boyunca kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel, Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz devi karşısındaki performansını öven Brezilyalı çalıştırıcı, "Takım gerçekten çok iyi oynadı. Okan Buruk, taktiksel olarak maçı mükemmel hazırlamış ve oyuncular sahada planın birebir karşılığını verdi.


Bu kadar organize ve coşkulu bir Galatasaray görmek her zaman keyif verici" dedi.

"Ben Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadığım zaman atmosfer aynıydı. Bu sadece stadyum meselesi değil; esas olan tutkulu taraftar, şarkı söyleyen, alkışlayan, coşan ve takıma inanılmaz destek veren taraftar.


Alisson'a, Galatasaray'a karşı oynamaktan, bu çılgın atmosferin önünde olmaktan keyif alacağını söylemiştim."

