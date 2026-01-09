Yeni Şafak
Galatasaray-Fenerbahçe finalinde 9 eksik var

16:479/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımda 6, sarı-kırmızılılarda ise 3 isim bu derbide forma giyemeyecek.

 Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile mücadele edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 18.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu maç öncesi iki takımda eksik oyuncular bulunuyor. Fenerbahçe'de 6, Galatasaray'da ise 3 isim final maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.


Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.


İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. 

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.


Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da karşılaşmada forma giyemeyecek.

