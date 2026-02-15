Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'transfer' krizi: Konu FIFA'ya taşınıyor

Bışar Özbey'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:





"Galatasaray, TFF’ye 'Sizin personeliniz bizim oyuncumuzu Fenerbahçe’ye transfer etmeye çalışıyor. Böyle bir görevi mi var?' diye şikayette bulunuyor. Fenerbahçe Stadı'nda, U19 Milli Takımı maç yapıyor. Milli maç bitiminde U19 hocası Hakan Balta, Fenerbahçe yöneticileri ile transfer görüşmesi yapıyor. Çağrı Balta Fenerbahçe’ye gitmekte ısrar ederse Galatasaray, Fenerbahçe'yi oyuncu ayartmaktan FIFA’ya şikayet edecek."



