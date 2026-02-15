Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'transfer' krizi: Konu FIFA'ya taşınıyor

Galatasaray’ın altyapı yıldızı Çağrı Balta’nın profesyonel sözleşmeyi reddedip Fenerbahçe ile anlaşması büyük yankı uyandırdı. Yorumcu Bışar Özbey, sarı-kırmızılıların konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulunacağını öne sürdü.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve A Milli Takım antrenörü Hakan Balta’nın oğlu olan genç santrfor Çağrı Balta'nın kulübünün yaptığı profesyonel kontrat teklifini kabul etmediği ve ezeli rakiple anlaşma sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Geçen sezon U19 Ligi’nde gol kralı olan 17 yaşındaki oyuncunun tercihi iki kulüp arasında tansiyonu yükseltti.
YouTube’daki BTV kanalında konuşan Bışar Özbey, Galatasaray Kulübü'nün konuyu federasyon nezdine taşıdığını belirterek TFF'ye yapılan şikayetten söz etti.
Özbey, Fenerbahçe Stadı'nda oynanan U19 milli takım maçının ardından Hakan Balta’nın statta sarı-lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı yönünde bilgiler olduğunu dile getirdi.
Ünlü yorumcu ayrıca genç oyuncunun sarı-lacivertli takıma gitmekte ısrar etmesi halinde hukuki sürecin uluslararası boyuta taşınacağını ifade etti.
Bışar Özbey'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray, TFF’ye 'Sizin personeliniz bizim oyuncumuzu Fenerbahçe’ye transfer etmeye çalışıyor. Böyle bir görevi mi var?' diye şikayette bulunuyor. Fenerbahçe Stadı'nda, U19 Milli Takımı maç yapıyor. Milli maç bitiminde U19 hocası Hakan Balta, Fenerbahçe yöneticileri ile transfer görüşmesi yapıyor. Çağrı Balta Fenerbahçe’ye gitmekte ısrar ederse Galatasaray, Fenerbahçe'yi oyuncu ayartmaktan FIFA’ya şikayet edecek."