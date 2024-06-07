Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi: İşte maliyeti

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
Okan Buruk Galatasaray'dan ne kadar kazanacak?
"Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."