Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi: İşte maliyeti

Okan Buruk Galatasaray'dan ne kadar kazanacak?









"Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."