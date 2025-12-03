Yeni Şafak
Galatasaray şikayet etmişti! TFF'nin Yasin Kol kararı belli oldu

Galatasaray, 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından mücadelenin hakemi Yasin Kol'u TFF'ye şikayet etmişti. Federasyonun hakemle ilgili kararı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar büyük tepki gösterdiği hakem Yasin Kol için TFF'ye gitti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da bir zirve gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, TFF ile yapılan görüşme için 10 dakikalık bir video hazırladı. Bu videoda Galatasaray'ın hakem hatası yapıldığını iddia ettiği pozisyonlar gösterildi. Hacıosmanoğlu'nun sarı kartlarla ilgili tepkiye hak verdiği ancak sonuca etki edecek hatalar yapıldığını düşünmediği ifade edildi.

Yasin Kol'un bundan sonra hiçbir maça atanmaması gerektiğini belirten Dursun Özbek, bu talep gerçekleşmezse dahi kendi maçlarına Kol'u istemediklerini aktardı. Görüşmede sadece Kadıköy'deki karşılaşma değil, Yasin Kol'un görev aldığı Galatasaray maçlarındaki bazı kararlarının da izletildiği vurgulandı.

Haberde, TFF'nin sezonun kalan kısmında Yasin Kol'u Galatasaray maçlarında görevlendirmeyi düşünmediği iddia edildi. Öte yandan Kol'un bu hafta dinlendirilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

