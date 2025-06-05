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Galatasaray yıldız futbolcu için kulüp arıyor

Galatasaray yıldız futbolcu için kulüp arıyor

11:555/06/2025, jeudi
G: 5/06/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın stoper yıldızının geleceği belirsizliğini koruyor. Devre arasında İtalyan ekibi Roma’ya kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Serie A’da beklenen etkiyi yaratamadı. Okan Buruk oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'dan devre arasında kiralık gittiği Roma'da sadece 5 maçta 196 dakika şans bulabilen Victor Nelsson, satın alma opsiyonu kullanılmayacağı için Galatasaray'a geri dönecek.


Galatasaray'da teknik Okan Buruk, Danimarkalı stoperi yeni sezon kadrosunda da düşünmüyor.


Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım arıyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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