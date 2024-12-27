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Galatasaray'a 1 milyar 728 milyon liralık dev gelir! Dursun Özbek hedefine ulaşıyor

Galatasaray'a 1 milyar 728 milyon liralık dev gelir! Dursun Özbek hedefine ulaşıyor

09:5527/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılıların sermaye artırımı talebi, SPK tarafından kabul edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor.

Anlaşmadan çıkmak ve faiz yükünden kurtulmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hedefini gerçekleştiriyor.

Sabah'ın haberine göre SPK, Galatasaray'ın sermaye artırımı talebini kabul etti. Buna göre Galatasaray bu anlaşmadan 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek.

Galatasaray söz konusu rakamı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için harcayacak.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun bu operasyonda önemli rol oynadığı ifade edildi.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Bankalar Birliği

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