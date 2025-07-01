Galatasaray'a gece yarısında Victor Osimhen'den kötü haber: Tudor transfer için görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a gece yarısında Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Adeta eski dost yeni düşman oldu.
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sponsorluk gelirleriyle birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takıma, Nijeryalı golcüden kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Gainluca Di Marzio dün gece, Galatasaraylıları üzen bir haber yaptı.
Di Marzio'nun haberine göre; Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Osimhen'in transferi için bizzat devreye girdi.
Juventus, Nijeryalı oyuncu için ciddi adımlar atıyor, ancak David konusunda da geri adım atmıyor. Plan, Vlahovic'in paralel bir şekilde takımdan ayrılmasıyla iki forvetin kadroya katılması.
Oyuncuyu ikna için çalışmalar yapan Tudor'un bu hafta yeniden Osimhen ile görüşeceği öğrenildi.