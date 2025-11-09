Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! Ödeyecekleri rakam belli oldu

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu zamana kadar 16 maça çıktı. İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.