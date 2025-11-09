Yeni Şafak
Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! Ödeyecekleri rakam belli oldu

14:049/11/2025, Pazar
Galatasaray, birçok kez kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'da bu kez mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılıların son olarak Udinese'ye kiraladığı İtalyan yıldız için kesenin ağzını açtılar. İşte detaylar...

Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

İtalyan ekibinde şu ana kadar 9 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak göze girdi. Udinese'nin Zaniolo'nun performansı sonrası bonservisi ile ilgili kararı verdiği aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor. İtalyan ekibi bu transfer için sarı-kırmızılılara 10 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

Öte yandan Zaniolo'nun hedefinin ise Udinese'de yeniden parlayarak Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'yla sahne almak olduğu öğrenildi.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu zamana kadar 16 maça çıktı. İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Udinese
