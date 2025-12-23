Yeni Şafak
Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrıldı: Süper Lig ekibine transfer oldu

16:0723/12/2025, Salı
Ara transfer dönemine girilirken Galatasaray'da Berkan Kutlu ayrılığı gerçekleşti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibine transfer oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve forma şansı bulmakta zorlanan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun ayrılığı gerçekleşti.

Gazeteci Halil Yılmazer'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Berkan Kutlu'nun ayrılığına onay verdi.

Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı alan Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacak.


27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray kariyerinde toplamda 159 maça çıkarken 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

