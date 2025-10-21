Yeni Şafak
Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesinde kritik eksik: Yıldız futbolcu oynayamayacak

Haber Merkezi
11:4321/10/2025, mardi
G: 21/10/2025, mardi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımda kritik bir eksik bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında yarın oynayamayacak.

#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#Şampiyonlar Ligi
