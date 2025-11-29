Galatasaray’da derbi öncesi sevindirici gelişme: Planlar değişebilir!

Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'u oldukça rahatlatan bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'da ameliyat olan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başladı.