Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da derbi öncesi sevindirici gelişme: Planlar değişebilir!

Galatasaray’da derbi öncesi sevindirici gelişme: Planlar değişebilir!

14:5129/11/2025, السبت
G: 29/11/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'u oldukça rahatlatan bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.


Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Öte yandan sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'da ameliyat olan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başladı.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Yunus Akgün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR: Taban maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu