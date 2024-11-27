Galatasaray'da flaş karar! 3 isim kadrodan çıkarılacak

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA listesinde değişiklik yapacak. Sarı-kırmızılıların, kadrodan sileceği 3 futbolcu belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveyi istiyor.
Ara transfer döneminde UEFA'ya verilen listede 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray, kadrodan 3 futbolcusunu çıkarıp yerlerine Roland Sallai ve 2 yeni transferi eklemeyi düşünüyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'ın listeden çıkaracağı 3 futbolcu; sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, devre arasında ayrılık planları yapılan Hakim Ziyech ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir.
İlk olarak Roland Sallai'yi UEFA kadrosuna ekleyecek olan Galatasaray, ocak ayında ilk 11'e yapacağı kanat ve sağ bek transferlerini de listeye dahil etmeyi hedefliyor.
Bu bağlamda Galatasaray'ın bir numaralı hedefleri Jhon Arias ve Davide Calabria.