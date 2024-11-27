Galatasaray'da flaş karar! 3 isim kadrodan çıkarılacak

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA listesinde değişiklik yapacak. Sarı-kırmızılıların, kadrodan sileceği 3 futbolcu belli oldu. İşte detaylar...

1 /5 Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveyi istiyor.

2 /5 Ara transfer döneminde UEFA'ya verilen listede 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray, kadrodan 3 futbolcusunu çıkarıp yerlerine Roland Sallai ve 2 yeni transferi eklemeyi düşünüyor.

3 /5 Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'ın listeden çıkaracağı 3 futbolcu; sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, devre arasında ayrılık planları yapılan Hakim Ziyech ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir.

4 /5 İlk olarak Roland Sallai'yi UEFA kadrosuna ekleyecek olan Galatasaray, ocak ayında ilk 11'e yapacağı kanat ve sağ bek transferlerini de listeye dahil etmeyi hedefliyor.