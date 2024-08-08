Galatasaray'da limit bitti

Geçtiğimiz sezon gelirlerini katlayan sarı-kırmızılı kulüp, artan kadro maliyetleri sonrasında darboğaz yaşamaya başladı. TFF'nin getirdiği limitlerde sadece 1 milyon euro boşluğu kalan Aslan; yeni transfer yapmak için Devler Ligi'ne katılım hakkı sağlamayı ve oyuncu satmayı bekliyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde adeta eli kolu bağlandı.
Geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi gelirleri, sponsorluk gelirleri ve loca-kombine gelirleri tavan yapan sarı-kırmızılı kulüpte sıkışıklık başladı.
Süper Kupa hezimeti sonrasında kadrosunu yenilemek için harekete geçen sarı-kırmızılı takımın 1 milyon euro limiti kaldı.
Gabriel Sara'ya 18 milyon euro, Elias Jelert'e 9 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Michy Batshuayi ile 3 milyon euro imza ücreti karşılığında anlaşma sağladı.
Bu 3 transfere maaşları hariç 30 milyon euro bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği limitlere takıldı.
Yeni sol bek ve 10 numara transfer etmek isteyen Galatasaray, limitini yükseltmek için çabalıyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın turu geçmesi hayati önem taşıyor. Galatasaray, adını grup aşamasına yazdırması halinde 33 milyon euronun üzerinde bir geliri hanesine yazdıracak. Bu oranda da TFF'deki harcama limitlerini artırma şansı bulacak.
Sarı-kırmızılılar, gruplara kalması halinde katılım payı olarak 18 milyon euroyu cebine koyacak. Aslan, yeni formatla birlikte Değer Sütunu gelirinden de 15 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor.
Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan geliri bekleyen Galatasaray, diğer yandan da futbolcu satmak için kolları sıvadı.
Bu isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu ve Derick Köhn'le Spartak Moskova ilgileniyor. Rus kulübünün iki oyuncu için toplam 20+2 milyon euro teklif sunduğu öğrenildi.
Teklifin 13 milyon euroluk kısmının Kerem için olduğu bildirildi.
Moskovalı yetkililerin hem Galatasaraylı yöneticilerle hem de oyuncularla görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirlendi.