Galatasaray'da limit bitti

Geçtiğimiz sezon gelirlerini katlayan sarı-kırmızılı kulüp, artan kadro maliyetleri sonrasında darboğaz yaşamaya başladı. TFF'nin getirdiği limitlerde sadece 1 milyon euro boşluğu kalan Aslan; yeni transfer yapmak için Devler Ligi'ne katılım hakkı sağlamayı ve oyuncu satmayı bekliyor.

1 / 12 Galatasaray'ın yaz transfer döneminde adeta eli kolu bağlandı.

2 / 12 Geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi gelirleri, sponsorluk gelirleri ve loca-kombine gelirleri tavan yapan sarı-kırmızılı kulüpte sıkışıklık başladı.

3 / 12 Süper Kupa hezimeti sonrasında kadrosunu yenilemek için harekete geçen sarı-kırmızılı takımın 1 milyon euro limiti kaldı.

4 / 12 Gabriel Sara'ya 18 milyon euro, Elias Jelert'e 9 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Michy Batshuayi ile 3 milyon euro imza ücreti karşılığında anlaşma sağladı.

5 / 12 Bu 3 transfere maaşları hariç 30 milyon euro bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği limitlere takıldı.

6 / 12 Yeni sol bek ve 10 numara transfer etmek isteyen Galatasaray, limitini yükseltmek için çabalıyor.

7 / 12 Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın turu geçmesi hayati önem taşıyor. Galatasaray, adını grup aşamasına yazdırması halinde 33 milyon euronun üzerinde bir geliri hanesine yazdıracak. Bu oranda da TFF'deki harcama limitlerini artırma şansı bulacak.

8 / 12 Sarı-kırmızılılar, gruplara kalması halinde katılım payı olarak 18 milyon euroyu cebine koyacak. Aslan, yeni formatla birlikte Değer Sütunu gelirinden de 15 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor.

9 / 12 Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan geliri bekleyen Galatasaray, diğer yandan da futbolcu satmak için kolları sıvadı.

10 / 12 Bu isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu ve Derick Köhn'le Spartak Moskova ilgileniyor. Rus kulübünün iki oyuncu için toplam 20+2 milyon euro teklif sunduğu öğrenildi.

11 / 12 Teklifin 13 milyon euroluk kısmının Kerem için olduğu bildirildi.