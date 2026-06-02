Galatasaray'da olay kavga: Küfür sonrası yakasına yapıştı!

"Lig bitti artık anlatabilirim. Galatasaray’da bir maç sonunda Abdullah Kavukcu, Okan Buruk’un yardımcılarından birisine küfürlü bir şekilde hitap ediyor. Ciddi küfür ediyor, adam kaldıramıyor küfrü. İki eliyle yakasına yapışıp Abdullah Kavukcu’yu duvara yaslıyor. 'Sen bana nasıl küfür edersin? Sen kimsin bana böyle küfür ediyorsun!' diye. Onun üzerine Okan Buruk'la arası açılıyor. "Bunu göndereceksin!" falan gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu söylediğim yardımcı kaldı. Abdullah Kavukcu'nun takım içerisinde, profesyonellerle, tesislerdeki çalışanlarla ilgili davranış sıkıntıları da var. Yani sen ne olursan ol, bir kibir abidesi olarak orada dolaşmaman lazım."