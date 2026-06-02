Galatasaray'da olay kavga: Küfür sonrası yakasına yapıştı!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun perde arkasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, kulüp yöneticisi Abdullah Kavukcu ile Okan Buruk'un yardımcılarından biri arasında sezon içinde ciddi bir kavga yaşandığını öne sürdü.
Galatasaray'da şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından kulisleri hareketlendiren bir iddia gündeme geldi.
Gazeteci Gökhan Dinç, YouTube kanalı BTV'de yaptığı açıklamada kulüp içerisinde yaşanan bir kavgayı anlattı.
Dinç'in iddiasına göre, sezon içinde oynanan bir karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından biri arasında sert bir gerginlik yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre Kavukcu'nun yardımcı antrenöre yönelik ağır ifadeler kullandığı, bunun üzerine teknik ekibin söz konusu isminin sert tepki gösterdiği öne sürüldü.
Gökhan Dinç, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Lig bitti artık anlatabilirim. Galatasaray’da bir maç sonunda Abdullah Kavukcu, Okan Buruk’un yardımcılarından birisine küfürlü bir şekilde hitap ediyor. Ciddi küfür ediyor, adam kaldıramıyor küfrü. İki eliyle yakasına yapışıp Abdullah Kavukcu’yu duvara yaslıyor. 'Sen bana nasıl küfür edersin? Sen kimsin bana böyle küfür ediyorsun!' diye. Onun üzerine Okan Buruk'la arası açılıyor. "Bunu göndereceksin!" falan gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu söylediğim yardımcı kaldı. Abdullah Kavukcu'nun takım içerisinde, profesyonellerle, tesislerdeki çalışanlarla ilgili davranış sıkıntıları da var. Yani sen ne olursan ol, bir kibir abidesi olarak orada dolaşmaman lazım."