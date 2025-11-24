Yeni Şafak
Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı öncesi önemli eksikler var

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı öncesi önemli eksikler var

24/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
AA
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda önemli eksikler var. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın (25 Kasım Salı) Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, yarınki maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.

