Galatasaray’da yerli devrimi: İki milli yıldız geliyor!

Süper Lig’in lideri Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde hem Avrupa’da hem de ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom’un radarında ise 2 Türk futbolcu var.

1 /6 Galatasaray, transferde önemli yerli futbolcuları da kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de yetişmiş kaliteli futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.



2 /6 Galatasaray, stoper bölgesi için Hoffenheim'dan Ozan Kabak ve Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ı gündeminde tutuyor.



3 /6 İki futbolcudan birini kadroya katmak isteyen Galatasaray, altyapıdan yetişen Ozan Kabak için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Hoffenheim ise milli futbolcu için 7.5 milyon euro talep ediyor.



4 /6 Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.



5 /6 Galatasaray, sol stoperde de Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak Ahmetcan Kaplan'ı istiyor.

