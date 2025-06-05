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Galatasaray’da yerli devrimi: İki milli yıldız geliyor!

Galatasaray’da yerli devrimi: İki milli yıldız geliyor!

15:365/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig’in lideri Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde hem Avrupa’da hem de ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom’un radarında ise 2 Türk futbolcu var.

Galatasaray, transferde önemli yerli futbolcuları da kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de yetişmiş kaliteli futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.


Galatasaray, stoper bölgesi için Hoffenheim'dan Ozan Kabak ve Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ı gündeminde tutuyor.


İki futbolcudan birini kadroya katmak isteyen Galatasaray, altyapıdan yetişen Ozan Kabak için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Hoffenheim ise milli futbolcu için 7.5 milyon euro talep ediyor.


Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.


Galatasaray, sol stoperde de Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak Ahmetcan Kaplan'ı istiyor.


Galatasaray, 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan için Ajax'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Ozan Kabak
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