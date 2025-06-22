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Galatasaray’dan ayrılması bekleniyordu: Kamp kadrosunda yer aldı!

Galatasaray’dan ayrılması bekleniyordu: Kamp kadrosunda yer aldı!

14:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon kadro planlamasında flaş kararlar aldı. Kiralık sözleşmeleri sona eren Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson takıma dönerken, ara transferde 8 milyon euro’ya kadroya katılan Carlos Cuesta’nın geleceği de netleşti.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer kadar ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor.


Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Nicolo Zaniolo ile Roma'ya kiralanan Victor Nelsson takıma döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon kampı öncesinde Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta için kararını verdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Nicolo Zaniolo'ya bir şans daha vermeyi düşündüğü ve kampa götüreceği belirtildi.


Zaniolo için menajer George Gardi'ye transfer yetkisi verildiği ve yeterli bir teklifin gelmesi halinde İtalyan futbolcuyla yolların ayrılacağı, aksi takdirde takımda kalacağı belirtildi.


Galatasaray'ın Zaniolo'yu bir kez daha kiralamak istediğine dikkat çekildi.


Takımda düşünülmeyen Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'yla ise yolların ayrılması bekleniyor. Her iki futbolcunun da kiralık olarak takımdan gönderileceği kaydedildi.

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