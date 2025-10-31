Galatasaray'dan ayrılmıştı! Yeni takımıyla ilk maçında coştu

NTV Spor'da yer alan habere göre FC Andorra karşılaşmayı 5-1 kazanırken Efe Akman, Alex Petxarroman'ın attığı golde orta sahadan şık bir asist yaptı. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Piyasa değeri 500 bin euro olan futbolcunun FC Andorra ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.