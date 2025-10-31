Yeni Şafak
Galatasaray'dan ayrılmıştı! Yeni takımıyla ilk maçında coştu

11:3931/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Galatasaray'dan İspanyol ekibi FC Andorra'ya transfer olan genç futbolcu Efe Akman, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında dikkat çekici bir performansa imza attı.

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya LaLiga 2 ekibi FC Andorra'ya transfer olan Efe Akman, yeni takımının formasıyla ilk kez maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu ilk maçındaki performansıyla dikkat çekti.

NTV Spor'da yer alan habere göre FC Andorra karşılaşmayı 5-1 kazanırken Efe Akman, Alex Petxarroman'ın attığı golde orta sahadan şık bir asist yaptı. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Piyasa değeri 500 bin euro olan futbolcunun FC Andorra ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Efe Akman'ın Transfermarkt'a göre Galatasaray ile olan sözleşmesinde, "7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır" maddesi bulunuyordu.


İspanyol ekibinin de bu maddeden yararlanarak genç futbolcuyu, 500 bin euroya renklerine bağladığı bildirildi. Andorra, İspanya 2. Ligi'nde 15 puanla 12. sırada bulunuyor.


