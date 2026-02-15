Galatasaray’dan büyük tepkilerle ayrılmıştı: Kulübe geri dönebilir!

Galatasaray’da geçirdiği yarım sezonun ardından büyük umutlarla Como’ya transfer olan Alvaro Morata, İtalya’da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 18 maçta sadece 1 gol atabilen 33 yaşındaki forvet, Fiorentina maçında gördüğü kırmızı kartla hocası Fabregas’ı çileden çıkardı. Alınan bilgilere göre oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
Getafe, Como'dan Alvaro Morata ile ilgileniyor. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Fiorentina maçında kırmızı kart gören oyuncusuna tepki gösterdi.
Galatasaray'dan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve ardından Milan'dan Como'nun yolunu tutan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde aradığını bulamadı.
Como forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 33 yaşındaki Morata, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Morata, ligde son oynanan ve 2-1 kaybedilen Fiorentina maçının 89. dakikasında kırmızı kart gördü.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Fiorentina maçında kırmızı kart gören İspanyol futbolcuya tepki gösterdi. Fabregas, "Provokasyon, futbolun bir parçası ve Buna tahammül edemeyenler başka bir şey yapmalı! Morata deneyimli bir oyuncu ve ondan daha fazlasını bekliyorum." diye konuştu.
Morata, gördüğü kırmızı kart nedeniyle çarşamba günü oynanacak Milan karşılaşmasını kaçıracak.
Öte yandan Fichajes'te yer alan habere göre, Getafe, Alvaro Morata ile ilgileniyor.
Fichajes'te yer alan haberde, Como'nun yaz transfer döneminde hücum hattında değişiklik planladığı ve Morata'nın da takımdan ayrılacak isimlerden biri olabileceği belirtildi.
Como'ya transferinden önce de 33 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Getafe'nin, Morata için yeniden devrede olduğu ve bu kez transfer konusunda şartların daha farklı olabileceği yazıldı.
Getafe'nin altyapısında forma giyen Alvaro Morata, daha önce yaptığı açıklamada İspanyol ekibinde forma giymek istediğini ve Getafe'de futbolu bırakmaya sıcak baktığını dile getirmişti.