Galatasaray'dan Jhon Duran'a şok istek! Kabul ederse gelecek

Yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Jhon Duran'la temasa geçmişti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüden sürpriz bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın henüz cevap alamadığı Mauro Icardi geçtiğimiz gün İstanbul'dan ayrılmıştı. Forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan isim Jhon Duran.
Fenerbahçe'nin eski forveti Jhon Duran, Galatasaray'a gelmek için oldukça hevesli. Cimbom, Kolombiyalı forveti 1 yıllığına kiralamak adına ilk temasları kurdu.
Sarı-kırmızılılar, bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'a, 10+4 kuralına uyduğu için sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, HT Spor'a göre 22 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 5 milyon euro ödeyecek.
Öte yandan Galatasaray, disiplin sorunlarıyla dikkat çeken Jhon Duran'da kendini sağlama almak istiyor. Bu bağlamda Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi eklenmek istediği belirtiliyor.
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de, ikinci yarısını Zenit'te kiralık geçiren Jhon Duran, toplam 30 maça çıkıp 1451 dakika süre aldı ve 7 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.