Galatasaray'dan Jhon Duran'a şok istek! Kabul ederse gelecek

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'a, 10+4 kuralına uyduğu için sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, HT Spor'a göre 22 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 5 milyon euro ödeyecek.