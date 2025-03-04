Galatasaray'dan TFF'ye son dakika Jose Mourinho başvurusu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları hala devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuru yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası hakem Slavko Vincic'i odasına giderek tebrik etmesi gündem olmuştu.
Portekizli çalıştırıcının burada Vincic'i argo ifadeler kullanarak övmesini 4. hakem Kadir Sağlam'ın raporunda yazdığı iddia edildi.
Kadir Sağlam'a "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu" diyen, Galatasaray kulübesi için ise "Maymun gibi zıplıyorlardı" ifadesini kullanan Mourinho, 4 maç ceza almıştı.
Deneyimli teknik adamın cezası 2 maça indirilirken Galatasaray'da bu duruma itiraz geldi.
Sabah'ta yer alan haberde derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.
Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.
Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.