Galatasaray'dan transfer atağı! Okan Buruk'un eski öğrencisi geliyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un eski öğrencisi için girişimlerini sürdürüyor.
Ara transfer döneminde bir yandan kadrosuna yıldız isimler katmaya çalışan Galatasaray, diğer yandan yedek kulübesini güçlendirmek için çalışıyor.
Sarı-kırmızılı takımın son olarak gündemine Başakşehir'den Berkay Özcan geldi, turuncu-lacivertli ekipte kadro dışı kalan 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk döneminde Başakşehir'e transfer edilmişti.
Galatasaray'da forma giymeye hazır olan Berkay, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.
Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyu da 'joker oyuncu' olarak değerlendirmeyi planlıyor.
Merkez orta saha ve 10 numaranın yanı sıra ön libero olarak da görev yapabilen Berkay, Galatasaray'da rotasyonun önemli silahlarından biri olacak.