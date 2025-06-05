Galatasaray'dan Victor Osimhen'e çılgın teklif: Kalmaya sıcak bakıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray, Osimhen'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı yeni teklif belli oldu.

1 /7 Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun ana pay sahiplerinden olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.

2 /7 Suudi Arabistan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Osimhen için Galatasaray da kesinin ağzını açmış durumda.

3 /7 Türkiye'den ayrılışını her geçen gün erteleyen Victor Osimhen, Galatasaray ile pazarlık halinde.

4 /7 Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan'dan çılgın teklifler alan Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif daha sundu.

5 /7 Normal şartlar altında hafta başında Türkiye’den ayrılması gereken Nijeryalı yıldızın, dünü de İstanbul’da geçirdiği, bir yandan ülkesinden gelen dostlarıyla güzel vakit geçirdiği, diğer taraftan Galatasaraylı yöneticilerle pazarlık masasına oturduğu ortaya çıktı.

6 /7 Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen'e yaptığı 12 Milyon Euroluk teklifi, bonuslarla birlikte 15 Milyon Euroya çıkardı.