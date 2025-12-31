Yeni Şafak
Galatasaray'dan yeni yıla sürpriz transfer: Osimhen devreye girdi

Galatasaray'dan yeni yıla sürpriz transfer: Osimhen devreye girdi

31/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir isim için görüşmelere başladı. Bu transfer de Osimhen de devreye girdi.

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler var.

Orta sahasını üst seviye bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılı takımda Okan Buruk'un istediği isim Raphael Onyedika.


Nijeryalı yıldızın transferi için Club Brugge ile tekrar temaslara başlıyor.


Brugge'ün 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var.

Oynedika'nın transferi için Osimhen'in de devrede olduğu iddia edildi.

