Galatasaray'dan yeni yıla sürpriz transfer: Osimhen devreye girdi

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir isim için görüşmelere başladı. Bu transfer de Osimhen de devreye girdi.

1 /6 Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler var.

2 /6 Orta sahasını üst seviye bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.





3 /6 Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılı takımda Okan Buruk'un istediği isim Raphael Onyedika.



4 /6 Nijeryalı yıldızın transferi için Club Brugge ile tekrar temaslara başlıyor.



5 /6 Brugge'ün 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var.