Galatasaray’ın istediği "Maestro" Manchester United ile masaya oturdu

12:0027/12/2025, Cumartesi
Sarı-kırmızılıların orta saha adayları arasında ilk sırada yer alan Portekizli yıldız için transferde dengeler değişti. İngiliz devi Manchester United, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri Jorge Mendes ile ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.

Manchester United, Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti.


Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, Ruben Neves’in menajeri Jorge Mendes ile temas kurarak ocak ayındaki olası bir transferi görüştü.


Teknik ekibin, tecrübeli orta saha oyuncusunun liderliği ve oyun kurma özelliklerini kadroya katmak istediği ifade edilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


Manchester United cephesinin, şartların oluşması halinde transferi kış döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

