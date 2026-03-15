Galatasaray’ın kalan maçları neler, kimlerle oynayacak?

13:1215/03/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın rakibiyle arasında 7 puan fark açan Galatasaray adım adım şampiyonluğa yürüyor. Sarı-kırmızılılar 64 puanla 26. hafta itibariyle liderliğini koruyor. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları neler, kimlerle oynayacak? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. 


Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kritik 3 puan alarak aradaki farkı 7’ye çıkardı. 


Süper Lig'de 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray bitime 8 hafta kala farkı açtı.

İşte Galatasaray'ın kalan maçları...

18.03.2026 Göztepe - Galatasaray

05.04.2026 Trabzonspor - Galatasaray

12.04.2026 Galatasaray - Kocaelispor

19.04.2026 Gençlerbirliği - Galatasaray

26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe

03.05.2026 Samsunspor - Galatasaray

10.05.2026 Galatasaray - Antalyaspor

17.05.2026 Kasımpaşa - Galatasaray

