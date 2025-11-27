Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sıralaması simüle edildi! İşte muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın, kalan maçları simüle edildi. İşte temsilcimizin bitireceği sıralama ve bir sonraki turda eşleşmesi muhtemel rakipleri...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 5. haftası sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Union SG’ye 1-0 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonra kaybetti.
Devler Ligi'nde bu sezon 5 maç sonunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın sona ermesinin ardından yapay zekadan lig etabı için yeni bir tahmin geldi. Football Meets Data'nın paylaştığı tabloda 8 hafta sonundaki muhtemel puan tablosuna ek olarak takımların ilk 8 ve play-off şanslarına yer verildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 17. sırada tamamlayacağı ve yüzde 93'lük ihtimalle play-off’ta yer alacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılı takımın ilk 8 şansının ise yüzde 4 olduğu ifade edildi.
Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak belirlendi.
Hazırlanan tabloya göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni 17. sırada tamamlaması halinde play-off’ta Newcastle United veya Tottenham’la eşleşecek.