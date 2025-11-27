Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sıralaması simüle edildi! İşte muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın, kalan maçları simüle edildi. İşte temsilcimizin bitireceği sıralama ve bir sonraki turda eşleşmesi muhtemel rakipleri...

1 /6 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 5. haftası sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Union SG’ye 1-0 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonra kaybetti.

2 /6 Devler Ligi'nde bu sezon 5 maç sonunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

3 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın sona ermesinin ardından yapay zekadan lig etabı için yeni bir tahmin geldi. Football Meets Data'nın paylaştığı tabloda 8 hafta sonundaki muhtemel puan tablosuna ek olarak takımların ilk 8 ve play-off şanslarına yer verildi.

4 /6 NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 17. sırada tamamlayacağı ve yüzde 93'lük ihtimalle play-off’ta yer alacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılı takımın ilk 8 şansının ise yüzde 4 olduğu ifade edildi.

5 /6 Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak belirlendi.