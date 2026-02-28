Galatasaray'ın videosunda şoke eden detay: Taraftarlardan tepki yağıyor

Galatasaray’ın 2025-2026 sezonuna özel hazırladığı retro formaların tanıtım videosunda yer alan bir sahne sosyal medyada tartışma çıkardı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonuna özel hazırlanan retro formalarını satışa çıkardı.
Tanıtımda teknik direktör Okan Buruk ve takımın yıldız futbolcuları yer aldı.
Kulübün geçmişine gönderme yapılan tanıtım videosunda eski takım fotoğraflarının gösterildiği bölüm dikkat çekti. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan an, tarihi karelerden birinde Fatih Terim’in bulunduğu kısmın fotoğrafı tutan kişi tarafından kapatıldığı görüntü oldu.
Bu sahne bazı taraftarlar tarafından “sansür” olarak yorumlanırken, birçok kullanıcı kulübe tepki gösteren paylaşımlar yaptı.