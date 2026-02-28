Galatasaray'ın videosunda şoke eden detay: Taraftarlardan tepki yağıyor

Kulübün geçmişine gönderme yapılan tanıtım videosunda eski takım fotoğraflarının gösterildiği bölüm dikkat çekti. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan an, tarihi karelerden birinde Fatih Terim’in bulunduğu kısmın fotoğrafı tutan kişi tarafından kapatıldığı görüntü oldu.