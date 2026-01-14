Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’ın yıldızından flaş Fenerbahçe itirafı: ‘Aklımızda o mağlubiyet vardı’

Galatasaray’ın yıldızından flaş Fenerbahçe itirafı: ‘Aklımızda o mağlubiyet vardı’

08:0114/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fethiyespor maçı sonrası kameralar karşısına geçen Kaan Ayhan, sözlerine Fethiye camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Süper Kupa finalindeki mağlubiyetin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade eden deneyimli isim, "Hafta sonu yeniden galibiyet alarak ayağa kalkmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fethiyespor maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli savunmacısı Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.




"FETHİYESPOR CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"


Karşılaşma öncesinde yaşanan bir kazaya değinen Kaan Ayhan, "Maçtan önce küçük bir kaza olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir şey yoktur umarım.


FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA


Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, kupa maçlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ama sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet vardı, ister istemez aklımızdaydı.


Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımız için oyunu istediğimiz gibi bitiremedik."


"HAFTA SONU YENİDEN GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"


Hafta sonu oynanacak lig maçına da değinen Kaan Ayhan, "Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Kaan Ayhan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?