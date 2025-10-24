Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız Göztepe maçında forma giyemeyecek

Galatasaraylı yıldız Göztepe maçında forma giyemeyecek

17:2824/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yıldız isminin, bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Zorlu maçta sarı-kırmızılılar, yıldız isminden faydalanamayacak.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevzat Dindar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babasının rahatsızlığı nedeniyle dün ülkesine giden Lucas Torreira Göztepe maçında forma giyemeyecek. Okan hoca 'Önce aile' diyerek futbolcusundan birkaç gün ailesiyle kalmasını istedi."

Uruguaylı yıldızın babası, Bodo/Glimt maçı öncesi kalp rahatsızlığı yaşamıştı.

Lucas Torreira ise Okan Buruk izin vermesine rağmen maça çıkmayı tercih etmişti.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları