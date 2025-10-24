Galatasaraylı yıldız Göztepe maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yıldız isminin, bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşacak.
Zorlu maçta sarı-kırmızılılar, yıldız isminden faydalanamayacak.
Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevzat Dindar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Babasının rahatsızlığı nedeniyle dün ülkesine giden Lucas Torreira Göztepe maçında forma giyemeyecek. Okan hoca 'Önce aile' diyerek futbolcusundan birkaç gün ailesiyle kalmasını istedi."
Uruguaylı yıldızın babası, Bodo/Glimt maçı öncesi kalp rahatsızlığı yaşamıştı.
Lucas Torreira ise Okan Buruk izin vermesine rağmen maça çıkmayı tercih etmişti.