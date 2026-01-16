Galatasaraylı yıldız motivasyonunu kaybetti: Takımdan ayrılmak istiyor

Ara transfer dönemine girilmişken Galatasaraylı yıldızın menajerinden çarpıcı açıklama geldi. Yabancı basına konuşan Pablo Bentancur, başarılı ismin moralsiz olduğunu ve ülkesine geri dönmek istediğini aktardı.
Ara transfer dönemine girilmişken Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın menajerinden çarpıcı bir açıklamala geldi. Uruguaylı orta sahayla İstanbul'da görüşen Bentancur, Torreira'nın mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getirdi.
El Espectador Deportes'e konuşan menajer Pablo Bentancur'un açıklamaları şu şekilde;
"Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor."
29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun Haziaran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla toplamda 154 karşılaşmaya çıkarken 8 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi. Torreira son üç yılda sarı-kırmızılı kulüpte beş şampiyonluk yaşadı.